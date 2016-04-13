У Тернополі створили базу даних веловласників, яка має завадити крадіжкам велосипедів

Як повідомив УНІАН заступник начальника патрульної поліції Тернополя Олег Сороковий, наразі у цій базі дані трохи більше 100 місцевих велосипедистів.

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Базу даних створили для попередження крадіжок велосипедів, які у місті відбуваються регулярно. Внести свій велосипед до неї може кожен бажаючий, який підійде до патрульних.

«Наразі ця база суто тернопільська. Туди вносимо дані власника і усі характеристики його велосипеда. У випадку крадіжки транспортний засіб вже легше буде повернути, та й злодії невдовзі почнуть усвідомлювати, що продати такий велосипед буде надто ризиковано», – розповів Сороковий.

Він зазначив, що якщо ця система дасть очікувані результати, тернопільські поліцейські ініціюватимуть створення загальноукраїнської бази велосипедів.