На Тернопільщині через пожежу у лікарні евакуювали майже 100 осіб
Учора 14 квітня о 12.27 на пункт зв’язку 5-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні поліклінічного відділення Кременецької районної комунальної лікарні.
Про це повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області,
Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що загорання виникло в методичному кабінеті на 2-му поверсі будівлі.
Одночасно з гасінням пожежі пожежники організували евакуацію людей із задимлених приміщень.
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О 13.05 пожежу було повністю ліквідовано.
Під час гасіння за допомогою висувної драбини з вікна 2-го поверху врятовано 8 осіб та виведено з будівлі близько 100 осіб персоналу та відвідувачів.
На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено.
Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі, матеріальні збитки встановлюються.
Для гасіння пожежі залучалось 2 одиниці техніки та 8 осіб особового складу.