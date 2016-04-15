На Тернопільщині через пожежу у лікарні евакуювали майже 100 осіб

10:49, 15 квітня 2016
Тернопіль
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Учора 14 квітня о 12.27 на пункт зв’язку 5-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні поліклінічного відділення Кременецької районної комунальної лікарні.

пожар / УНИАН

Про це повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області,

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що загорання виникло в методичному кабінеті на 2-му поверсі будівлі.

Одночасно з гасінням пожежі пожежники організували евакуацію людей із задимлених приміщень.

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О 13.05 пожежу було повністю ліквідовано.

Під час гасіння за допомогою висувної драбини з вікна 2-го поверху врятовано 8 осіб та виведено з будівлі близько 100 осіб персоналу та відвідувачів.

На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено.

Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі, матеріальні збитки встановлюються.

Для гасіння пожежі залучалось 2 одиниці техніки та 8 осіб особового складу.

пожар / УНИАН

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