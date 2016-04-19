Причиною отруєння 5 школярів на Тернопільщині могло стати нечисте обладнання харчоблоку

19:23, 19 квітня 2016
Тернопіль
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Причиною отруєння 5-тьох школярів на Тернопільщині могло стати нечисте технологічне обладнання харчоблоку школи.

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН в Держсанепідслужбі Тернопільської області, одразу після  інциденту в  школі села Жолоби Кременецького району спеціалістами Держсанепідслужби Тернопільської області в рамках розслідування було проведено усі необхідні дослідження.

При цьому встановлено, що вода з харчоблоку за бактеріологічними та за санітарно- хімічними показниками відповідала вимогам,  як і макаронні вироби, морожена та смажена риба, салат й й кавовий напій, які цього дня споживали учні.

Також  було досліджено овочі (капуста, цибуля, морква) на вміст нітратів, залишкових кількостей пестицидів. При цьому встановлено, що овочі відповідали вимогам.

Обстеження 2-х працівників харчоблоку на кишкову групу інфекцій дало негативні результати.

Перевищення концентрації аміаку, фенолу та формальдегіду у повітрі класу теж не виявили.

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При цьому із 20-ти гігієнічних змивів на патогенну флору з технологічного обладнання харчоблоку 3 виявились позитивними (кишкова паличка була виявлена на змивах з вагів, столу для сирих продуктів, розроблювальної дошки для сирої риби).

На відповідальну особу складено протокол про порушення санітарних норм та правил, винесено постанову про накладення штрафу у 204 грн за недостатній контроль за якістю харчування учнів.

За даними Держсанепідслужби, учора 4 дітей  було виписано з лікарні, де їм встановили діагноз «Функціональні розлади шлунку. Інтоксикаційний синдром нез’ясованого генезу», ще одну дитину виписали наприкінці минулого тижня.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня п’ятьох 10-річних учнів сільської школи села Жолоби було госпіталізовано в інфекційне відділення районної лікарні.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 137 ККУ (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

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