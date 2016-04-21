На Тернопільщині прокуратура через суд повернула в держвласність 186 га землі вартістю 10 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Чортківської місцевої прокуратури та зобов’язано місцеве підприємство повернути у державну власність землю площею 186 га.

Підставою для звернення до суду стало те, що підприємство упродовж року не сплачувало кошти за використання даної землі. Як наслідок виникла заборгованість перед бюджетом у розмірі 1,3 млн грн.

Читайте такожУ Тернопільській міськраді з фракції "Народного контролю" виключили депутата-хабарника

Відтак прокуратура пред’явила до суду позов з вимогою розірвати договори оренди з орендарем та зобов’язати його повернути землю у власність держави.