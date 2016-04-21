На Тернопільщині прокуратура через суд повернула в держвласність 186 га землі вартістю 10 мільйонів гривень
17:36, 21 квітня 2016Тернопіль
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Рішенням господарського суду Тернопільської області позовні вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі.
Прокуратура пред’явила до суду позов з вимогою розірвати договори оренди / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Чортківської місцевої прокуратури та зобов’язано місцеве підприємство повернути у державну власність землю площею 186 га.
Підставою для звернення до суду стало те, що підприємство упродовж року не сплачувало кошти за використання даної землі. Як наслідок виникла заборгованість перед бюджетом у розмірі 1,3 млн грн.
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Відтак прокуратура пред’явила до суду позов з вимогою розірвати договори оренди з орендарем та зобов’язати його повернути землю у власність держави.
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