Суд наклав арешт на базу відпочинку, незаконно збудовану у заповіднику на Тернопільщині

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, також на підставі рішення суду базу відпочинку відключено від електрики.

Попередньо було встановлено, що уродженець Чернівецької області, не маючи жодних дозвільних документів, збудував в Касперівцях Заліщицького району на території заповідника поруч з водосховищем базу відпочинку «Аквамарин» з будинками, надвірними будівлями, басейном та іншими об’єктами.

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При цьому чоловік не був навіть зареєстрованим приватним підприємцем і кошти з отриманих доходів кошти до державного бюджету на сплачував.

Щодо нього було відкрито кримінальне провадження одразу за чотирьом статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 та ч. 4 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельних ділянок особливо цінних земель, самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці), ч. 3 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, вчинені на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду), ст. 246 (незаконна порубка лісу), ч. 1 ст. 252 (умисне знищення територій об'єктів природно-заповідного фонду).