В Тернопільській області масових заходів на травневі свята не проводитимуть – поліція

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в області Руслан Балик.

За його даними, не заплановані офіційні зібрання і на 9 травня у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

«Заплановані урочистості на 8 травня – на Тернопільщині відзначатимуть День пам’яті та примирення. За попередньою інформацією, в кожному районному центрі відбуватимуться офіційні заходи. Цього дня громадський спокій охоронятиме понад 130 працівників поліції», – повідомив Балик.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині громадський порядок під час Великодніх свят забезпечуватимуть 1,2 тис. правоохоронців

Особливу увагу поліцейські звернуть на чотири населені пункти, де останнім часом мали місце релігійні конфлікти.

Окрім цього, під особливим контролем поліції перебуватиме 26 населених пунктів, де проводяться почергові богослужіння.

У попередні роки у Тернополі 9 травня традиційно відбувалися сутички між представниками Комуністичної партії, які влаштовували мітинг у парку Слави, та їх опонентами.