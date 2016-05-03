На Тернопільщині внаслідок ДТП загинули двоє дітей

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора в Шумському районі на ділянці дороги Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів.

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За попередньою інформацією, діти відпочивали у клубі в селі Людвище Шумського району. Близько 3.30 вони вирушили додому в село Соснівка.

На одному з поворотів водій автомобіля "Мерседес Віто" через зависоку швидкість не впорався з керуванням та злетів у кювет. Автомобіль вилетів з траси над 3-метровою прірвою. Мікроавтобус кілька різів перекинувся, падаючи вниз.

На момент аварії в авто було 9 людей. Кілька пасажирів вилетіли з транспорту під час падіння. Зупинилася автівка в лісосмузі.

Дівчина, 1998 року народження, від отриманих травм померла на місці пригоди. Невдовзі у лікарні в стані церебральної коми помер 17-річний хлопець.

Решту травмованих госпіталізували до Шумської районної лікарні, вирішується питання про переведення травмованих на лікування до Тернополя.

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Правоохоронці відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю у водія, опитуються потерпілі, які знаходяться при свідомості.

Подія внесена до ЄРДР за ст. 286 ч. 3 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).