У Тернополі затримали батька з сином, які викрадали велосипеди
16:44, 05 травня 2016Тернопіль
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Крадене одразу здали в ломбард.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, доведено, що 45-річний тернополянин зі своїм 16-річним сином викрали два велосипеди з багатоповерхівки на вул. Дорошенка.
В крадіжці даних велосипедів батько з сином зізналися.
Правоохоронці з’ясовують, чи причетні вони до крадіжки інших велосипедів у місті.
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За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.
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