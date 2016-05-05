У Тернополі затримали батька з сином, які викрадали велосипеди

16:44, 05 травня 2016
Тернопіль
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Крадене одразу здали в ломбард.

REUTERS

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, доведено, що 45-річний тернополянин зі своїм 16-річним сином викрали два велосипеди з багатоповерхівки на вул. Дорошенка.

В крадіжці даних велосипедів батько з сином зізналися.

Правоохоронці з’ясовують, чи причетні вони до крадіжки інших велосипедів у місті.

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За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

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