У Тернополі 1,5 тисячі осіб взяли участь у марші в вишиванках з нагоди Дня Героїв (фото)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, участь в ході взяли керівники міста та області, учасники АТО, молодь, представники громадськості.

Попереду колони молоді люди несли фотографії жителів Тернопільщини, які загинули під час революції Гідності та в зоні АТО, а також велетенські синьо-жовтий та червоно-чорні стяги.

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Колона в супроводі муніципального оркестру "Воля" пройшла проспектом Бандери, вул. Руською та центральними вулицями. На час руху колони рух транспорту було призупинено.

Учасники ходи також поклали квіти до пам’ятників Степану Бандері, Ярославу Стецьку, Героям Небесної Сотні, В’ячеславу Чорноволу.

Завершиться святкування Дня Героїв концертом на Театральному майдані.