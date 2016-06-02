Аграрії Тернопільської області завершили посів ярових культур

Як повідмили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом ярими зерновими культурами засіяно 240 тис. га, що складає 100% від запланованого.

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Зокрема кукурудзи посіяно 119 тис. га, гречки – 9 тис. га, сої – 87 тис. га.

Також в господарствах регіону завершили посів соняшнику (48 тис. га) та цукрових буряків (19 тис. га).

Як повідомляв УНІАН, озимі зернові в області посіяні на площі 220,4 тис. га.

Озимий ріпак посіяний на площі 54,8 тис. га.

З-поміж ранніх зернових яру пшеницю посіяно на площі 16,9 тис. га, ярого ячменю - 76,1 тис. га, вівса - 4,7 тис. га, гороху - 8,2 тис. га.