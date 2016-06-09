На Тернопільщині госпіталізували дитину з діагнозом лептоспіроз

Як повідомили УНІАН в обласній Держсанепідслужбі, встановлено, що хлопець з Кременецького району з травмованою ногою двічі купався в місцевій водоймі.

Невдовзі у нього з’явилися болі в литкових м’язах та підвищення температури тіла до 40 градусів, відтак вночі його госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні.

Лабораторією особливо небезпечних інфекцій Держсанепідслужби у хворого виявлено антитіла до лептоспір серогрупи Pomona, а у пробах води, взятій у водоймі, виявлено специфічний фрагмент ДНК роду Leptospira.

Для локалізації та ліквідації вогнища лептоспірозу припинено експлуатацію водойми (купання людей, водопій та випас сільськогосподарський тварин), здійснено дератизаційні заходи, виявлено осіб, що зазнали ризику інфікування й встановлено за ними медичне спостереження.