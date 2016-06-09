На Тернопільщині викрили незаконне видобування корисних копалин

15:59, 09 червня 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині викрили незаконне видобування корисних копалин.

Фото zz.te.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, встановлено, що неподалік села Настасів Тернопільського району місцевий житель та мешканець обласного центру видобували вапняк та камінь.

Корисі копалини чоловіки викопували за допомогою екскаватора "Атеас-Ретекс" та вантажили на автомобіль "МАЗ".

Правоохоронці встановили, що жодних дозвільних документів на такі дії у них не було. 

Відкрито кримінальне провадження за ст. 240 ч. 1 (порушення правил охорони або використання надр).

Суму збитків, завданих державі, встановить екологічна інспекція.

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