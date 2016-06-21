На Тернопільщині внаслідок негоди знеструмлено 39 населених пунктів

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, для відновлення електропостачання зараз працюють аварійні бригад РЕМ.

Окрім цього караули рятувальників двічі учора виїжджали,щоб звільнити дороги від повалених буревієм дерев.

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Зокрема, близько 15 год караулом місцевої пожежної команди села Соколів Бучацького району було звільнено проїжджу частину у селі, а близько 21 год черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління залучався до очищення дороги у Русилові Бучацького району від дерева, що впало під час пориву вітру.

Також рятувальники відкачали воду з будинку та господарських приміщень у селі Снігурівка Лановецького району, які затопило внаслідок проливного дощу.