На Тернопільщині виявили дві авіабомби часів Другої світової війни
10:51, 23 червня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області виявили дві авіабомби часів Другої світової війни.
На Тернопільщині знайшли дві авіабомби / Ілюстрація УНІАН
Як повідомляє центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, вибухонебезпечні предмети знайшли учора о 15 годині у селищі Великі Бірки Тернопільського району.
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Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення було вилучено 2 фугасні авіабомби часів Другої світової війни калібром 100 міліметрів.
Небезпечні знахідки розмістили у безпечному місці для подальшого знешкодження.
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