На Тернопільщині виявили дві авіабомби часів Другої світової війни

У Тернопільській області виявили дві авіабомби часів Другої світової війни.

Як повідомляє центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, вибухонебезпечні предмети знайшли учора о 15 годині у селищі Великі Бірки Тернопільського району. Читайте такожНа Тернопільщині виявили дві 100-кілограмові авіабомби часів війни Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення було вилучено 2 фугасні авіабомби часів Другої світової війни калібром 100 міліметрів. Небезпечні знахідки розмістили у безпечному місці для подальшого знешкодження.

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