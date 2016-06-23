У Тернополі 20-річна няня викрала в господарів коштів майже на 40 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців звернулися із заявою потерпілі, які повідомили, що у них з дому пропало 820 фунтів стерлінгів, 400 американських доларів та 1 тис. грн.

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Заявники зазначили, що у rрадіжці підозрюють 20-річну жительку села Гаї Шевченківські Тернопільського району, яка в них працює нянею і доглядає за їхньою дитиною.

Дівчина зізналася слідчим, що перший раз викрала сотню американських доларів ще у січні. Згодом, вважаючи, що 11 грн на годину, які їй платять господарі, є замалою платою, почала періодично красти кошти зі сховку.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ.