На Тернопільщині люди майже годину перекривали трасу

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора близько 11 години.

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Близько двадцяти мешканців села Варваринці Теребовлянського району майже годину безперервно рухалися на нерегульованому пішохідному переході. У зв'язку з цим рух транспортного засобу був зупинений.

Як встановили правоохоронці на місці інциденту, люди вимагали припинення проведення геологічної розвідки в місцях залягання пісковиків та приїзду голови Теребовлянської райради, аби обговорити з ним дане питання.

Після проведення правоохоронцями роз'яснювальної роботи та зустрічі з керівником райради люди розійшлися і рух транспорту був відновлений. За даним фактом триває перевірка.