Активісти заявляють, що на Малашівське сміттєзвалище поблизу Тернополя почали вивозити отруйні речовини

Про це сьогодні під час наради в ОДА повідомив голова ГО «Екоальянс» Олександр Філь.

«Тернопільський молокозавод вивозить туди свої побічні відходи, це отруйні речовини. Чому бездіє екологічна інспекція? Тернопільська міська рада не веде моніторингу стану підземних вод у Малашівцях. Чому ви на це не реагуєте?», - дивувався Філь.

Присутній на нараді перший заступник начальника державної екоінспекції в Тернопільській області Юрій Рослий пояснив, що рішенням суду офіційно Малашівецьке сміттєзвалише заборонено експлуатувати, і що десятки років воно використовується незаконно.

Принагідно додав, що рекультивація на звалищі має проводитися не сміттям, а так, як це передбачено проектом.

«Ми скеруємо інспекторів, якщо вони виявлять транспорт молокозаводу, до заборонять їм це робити», - пообіцяв Рослий.

Присутніх на нараді громадських активістів дана відповідь не задовольнила. Вони зазначили, що свої відходи завод може зливати в будь-якому іншому місці і що екологічна інспекція повинна відстежувати ці процеси безпосередньо на підприємстві, а не шукати цистерни заводу по стихійних звалищах.

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Довідка УНІАН. Малашівське сміттєзвалище офіційно закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Воно знаходиться в 2-у поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя.

Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із поверхні звалища у продуктивний водоносний шар.