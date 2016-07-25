У Тернополі студент повідомив про «замінування» власного вузу, щоб перевірити, як будуть діяти екстренні служби.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався 23 липня.

Близько 11 год тої години у фойє управління Національної поліції в Тернопільській області прийшов молодий чоловік і, відмовляючись назвати свої анкетні дані, повідомив чергового про те, що на другому поверсі Тернопільського національного економічного університету закладено вибуховий пристрій.

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Повідомлення одразу було внесено до журналу єдиного обліку, а до вишу виїхали всі екстрені служби, у тому числі вибухотехніки та кінологи.

Зважаючи, що у розпалі вступна кампанія, з університету довелося евакуйовувати людей.

Жодних вибухових предметів та речовин знайдено не було.

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Невдовзі працівники управління кримінальної поліції затримали молодого чоловіка, котрий повідомив про замінування. Ним виявився житель обласного центру 1994 року народження. Свій вчинок він пояснив бажанням перевірити, як відреагують правоохоронні органи на подібне повідомлення.

Міти юнака розповіла, що він навчається на юридичному факультеті даного вишу, проте страждає на психічні розлади.