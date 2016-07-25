У центрі Тернополя затримали 45- річного чоловіка з гранатою Ф-1.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішньої прес-конференції начальник обласного управління поліції Олександр Богомол розповів, чоловіка затримали учора на вул. Чорновола.

«У нього вилучили досить небезпечну гранату. Її уламки розлітаються на відстань 200 м», – зазначив Богомол.

За його даними, чоловіка затримали завдяки оперативному повідомленню.

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У свою чергу 45-річний житель села Романівка Тернопільського району заявив, що саме ніс гранату, щоб здати її правоохоронцям.

Він стверджує, що гранату знайшов кілька днів перед тим у Тернополі, тримав у себе вдома, а на момент затримання начебто ішов її здавати.

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«За нашими припущеннями граната привезена із зони АТО. Зараз ми перевіряємо цю версію. Загалом намагаємось робити все для того, щоб зброя зі сходу України до нас не потрапляла, перевіряємо як воїнів АТО, які прибувають після демобілізації, так і наших працівників, які повертаються після несення служби на Донбасі», – розповів Богомол.

За його даними, затриманий із гранатою чоловік уже був раніше судимий.

Щодо нього розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).