У ВАСУ пояснили, чому суди поновлюють на посадах колишніх міліціонерів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник голови ВАСУ Михайло Смокович.

"Закон недосконалий, він неоднаково розуміється, а нормативні акти, видані на його підставі, суперечать цьому закону, і суддя це чітко бачить. А коли законодавче формулювання розпливчасте, то, згідно зі статтею 8 Кодексу про адміністративне судочинство, законодавство тлумачиться на користь громадянина. До того ж у статті 57 закону «Про Національну поліцію» немає підстав для проведення атестації", - сказав Смокович.

Він пояснив, що проблема в тому, що колишніх міліціонерів масово перевели до складу Національної поліції, і потім як поліцейських запросили на атестацію, а атестація для співробітників Нацполіції законом не передбачена.

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Як повідомляв УНІАН, переатестація працівників Нацполіції розпочалася 18 листопада 2015 року. Вона передбачає написання тесту на загальний рівень аналітичних навичок працівника, професійний тест на знання законів і співбесіду.

За даними МВС, у 5 областях України від 30 до 50% керівного складу управлінь поліції не пройшли атестацію.

7 квітня керівник Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що реформу органів МВС можуть звести нанівець рішення судів про поновлення на роботі працівників міліції, які не пройшли переатестацію.

6 червня члени атестаційних комісій, представники громадських організацій "Автомайдан", "Народний тил" і Combat-UA заявили, що процес переатестації співробітників поліції перетворився на показуху і відбувається неефективно.