Шахраї викрали у тернополянки ювелірних виробів на 40 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до 27-річної жительки Тернополя на вулиці підійшли дві жінки, й почали їй розповідати про хвороби, які її чекатимуть невдовзі через пороби.

При цьому запевнили, що можуть допомогти вирішити проблему: мовляв, для того, щоб зняти пороби, необхідно прочитати молитву над речами, які притягують нещастя.

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Перелякана тернополянка винесла з квартири 5 найменувань ювелірних прикрас, 30 американських доларів та 100 грн. Усе віддала жінкам і стала чекати, коли ті «відмолять» начебто прокляті речі. При цьому шахрайки обдурили дівчину і втекли.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.