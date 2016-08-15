Після затримання чергового хабарника у Тернопільській області змінили керівника управління Держархбудінспекції

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАБІ України, з Василя Крука знято виконання обов’язків керівника територіального органу у зв’язку з виявленням випадків протиправних дій з боку співробітників управління.

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Крім того, Держархбудінспекція розпочала перевірку роботи управління в Тернопільській області, яка має на меті з’ясувати, чому протиправні дії деяких співробітників цього органу набули системного характеру. За результатами цієї перевірки справу розгляне дисциплінарна комісія Держархбудінспекції, яка визначить міру відповідальності колишнього виконуючого обов’язки керівника територіального органу та інших державних службовців.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі співробітники СБУ затримали на хабарі головного інспектора управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області.