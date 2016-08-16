Шахрай виманив у жительки Тернопільщини 15 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, незнайомий чоловік прийшов у помешкання жительки села Петриків і представився соціальним працівником. Він розповів, що працівники соцзабезу обходять усіх пенсіонерів, аби обміняти старі банкноти на нові. Шахрай запевнив, що з обміном не слід зволікати, бо купюри невдовзі вийдуть з обігу. Тож жінка віддала незнайомцю усі заощадження – 15 тис. гривень. Натомість чоловік передав пенсіонерці сувенірні купюри.

Коли потерпіла зрозуміла, що стала жертвою афериста, звернулася у поліцію.

За фактом заволодіння чужим майном шляхом обману відкрито кримінальне провадження.