У Тернополі відкрили центр підтримки контрактної армії.

Як повідомляє прес-служба Тернопільської облдержадміністрації, ініціатива щодо відкриття центру належить голові ОДА Степану Барні.

За його словами, установа діятиме за принципом «єдиного вікна» – тут можуть отримати широкий спектр послуг як військові, так і члени їхніх родин.

Першочерговим завданням діяльності центру є популяризація контрактної служби в армії. Також в центрі будуть чергувати спеціалісти, які допомагатимуть військовим у питаннях соціального захисту. Демобілізованим бійцям підкажуть, де пройти перекваліфікацію та допоможуть з працевлаштуванням. Водночас центр діятиме як лекційно-тренінговий майданчик.

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За словами Барни, подібні центри планують відкрити у районах області.

«Спектр підтримки, який можуть надати армії органи державної влади на місцях, має бути розширений. Існують приклади формального ставлення до цих питань. Ми ж демонструємо, наскільки високим може бути рівень співпраці між адміністрацією та військкоматом. Впевнений, що цей проект буде успішним», – сказав голова ОДА.

На думку заступника військового комісара Тернопільської області підполковника Андрія Миськіва, діяльність Центру допоможе у виконанні планового завдання з набору на військову службу за контрактом.

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«Окрім інформаційної складової, ми зробимо акцент на роз’яснювальній роботі. Представники військкомату, які будуть чергувати у центрі, розкажуть ті деталі служби, які не в змозі відобразити агітаційна продукція. Присутність представників соціальної та медичної сфери, громадських організацій підсилить ефект розуміння, що сьогодні служба в армії – це хороша кар’єрна перспектива та надійна державна підтримка», – зазначив Миськів.

Центр підтримки контрактної армії розміщується у приміщенні Тернопільської обласної ради.