На Тернопільщині у пожежі загинув чоловік

У Тернопільській області внаслідок пожежі загинув 62-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася 17 серпня у селі Вишнівчик Теребовлянського району. Горіла господарська будівля. Читайте такожУ Тернополі через пожежу евакуювали мешканців багатоповерхівки (фото) Вогнем знищено шиферне покриття будівлі, три тонни сіна, соломи, речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни. На місці пожежі виявлено тіло місцевого жителя 1954 року народження. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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