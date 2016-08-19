На Тернопільщині суд змусив туристичну агенцію повернути жінці кошти за поїздку в Болгарію

Як повідомили УНІАН у прес-службі апеляційного суду Тернопільської області, у червні 2014 року жителька Тернопільщини вирішила відпочити з дітьми в Болгарії і звернулася в агенцію «гарячих» путівок.

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За тиждень відпочинку жінка сплатила майже 440 євро, або 12 тис. 550 грн. у національній валюті. В свою чергу підприємець повідомила дату виїзду, місце і час посадки в автобус, найменування та розташування готелю, умови та тривалість проживання. У вказаний час жінка з дітьми приїхала до Чорткова, де їх мав чекати автобус, однак транспорту не дочекалася і поїздка не відбулася. Проте власниця агенції неодноразово запевняла замовницю, що поїздка відбудеться, але пізніше. Зрештою, жінка поставила вимогу повернути гроші, та підприємець відмовилася. Відтак, обманута жінка звернулася до суду.

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Теребовлянський районний суд постановив стягнути з підприємця 12 тис. 550 грн. на користь заявниці. Проте власниця туристичної агенції не погодилася з таким рішенням і подала апеляційну скаргу.

Колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає та залишила без змін рішення суду першої інстанції.