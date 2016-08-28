Тернопіль святкує День міста.

Як передає кореспондент УНІАН, святкування почалося архієрейським богослужінням у храмі Успіння Пресвятої Богородиці з нагоди храмового празника.

Після цього представники міської та обласної влади спільно з громадськістю вирушили на Микулинецьке кладовище, де священики відправили панахиду за загиблими в АТО.

Загиблих на сході України також сьогодні увіковічнять на «Алеї зірок». Окрім зірки, присвяченої героям АТО, також відкриють зірку композитору, співаку, автору пісень Андрію Підлужному та в пам'ять про відомого у місті актора драмтеатру Мирослава Коцюлима.

Ще в рамках святкування Дня міста відбудеться відкриття новоствореної відпочинкової зони поблизу озера, фестиваль «Вуличний ринок», велопробіг, чемпіонат України серед баристів з лате-арту.

Ввечері на набережній розпочнеться концерт, хедлайнером якого буде гурт «Мед Хедс», а на Співочому полі бажаючі зможуть послухати пісні місцевих виконавців та Віктора Павліка.