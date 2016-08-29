На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів мікроавтобус

На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів мікроавтобус.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 21.19 у Бучачі. На вул. Галицькій загорівся автомобіль «Mercedes –Benz Sprinter». Читайте такожНа Тернопільщині горів фруктовий сад Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-9 Управління.

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