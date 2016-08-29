На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів мікроавтобус

11:31, 29 серпня 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів мікроавтобус.

mns.gov.ua

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 21.19 у Бучачі.

На вул. Галицькій загорівся автомобіль «Mercedes –Benz Sprinter».

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Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-9 Управління.

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