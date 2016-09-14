На Тернопільщині розшукують неповнолітнього, який вкрав пневматичну гвинтівку та 500 набоїв

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про крадіжку зброї з дачі у селі Смиківці правоохоронців повідомив житель Тернополя.

Слідчі з’ясували, що до крадіжки причетний 14-літній сирота, який навчався в Бережанському інтернаті, але звідти втік і почав жити з дядьком.

11 вересня хлопець разом з родичем приїхав на дачу у Смиківці. Допоки дядько працював на городі, хлопець таємно проник до помешкання сусіда і там знайшов пневматичну гвинтівку.

Читайте такожНа Тернопільщині батько під час сварки поранив ножом свого 23-річного сина

Господар, який несподівано повернувся, побачив хлопця із зброєю, викликав правоохоронців, які й передали хлопця родичеві.

Однак учора, за даними поліцейських, хлопець знову приїхав у дачний кооператив, через невеликий отвір над дверима проник всередину і вкрав пневматичну рушницю та 500 набоїв до неї.

Зараз хлопця розшукують правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ККУ (крадіжка).