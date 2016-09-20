У Тернополі поліція розшукує двох невідомих, які викрали в 78-річного чоловіка 20 тис. грн

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, пенсіонер учора зустрів у дворі будинку чоловіка і жінку. Вони погано розмовляли українською, тож пенсіонер прийняв їх за іноземців.

Незнайомці цікавилися, хто б міг обміняти валюту, мовляв, готівка потрібна негайно, а в обмінний пункт вони не можуть звернутися, бо на митниці переписали номери купюр і вони мають з ними повернутися. Тому шукають можливість обміняти валюту на долари, але потім готові викупити ті самі купюри за дорожчим курсом.

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Пенсіонер погодився допомогти, запросив їх до квартири, витяг зі сховку гроші та обміняв доларів на 5 тис. грн.

Допоки чоловік заговорював старенького, його спільниця витягла зі сховку ще 15 тис. грн та надані для обміну долари.

Пенсіонер виявив пропажу всіх коштів аж ввечері, після чого звернувся в поліцію.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ККУ.