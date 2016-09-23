Тернопільська облрада просить у керівництва держави кошти на спорудження свердловин для сіл, в яких зникла вода

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, про це йдеться у зверненні до до Президента України Петра Порошенка, Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, прийнятому учора на сесії обласної ради.

У ньому вказано, що протягом двох останніх років на території Тернопільської області внаслідок кліматичних змін спостерігається значне обміління, а в багатьох населених пунктах і повне висихання джерел, потоків, малих річок та ставків. Також спостерігається катастрофічне зниження запасів підземних прісних вод.

У результаті в багатьох районах області, де для побутових і господарських потреб використовувалися шахтні колодязі, зникла вода.

«Це створило серйозні проблеми життєдіяльності, в першу чергу для сільського населення та несе в собі загрозу соціальної напруженості. Такий стан справ вимагає від органів державної влади підвищеної відповідальності, праці та чималих фінансових і матеріальних ресурсів», – наголошується у зверненні.

Відтак депутати заклиткали керівництво передбачити виділення коштів із Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року на проектування і спорудження артсвердловин та водогонів для централізованого забезпечення водою у вододефіцитних населених пунктах Тернопільщини.

Також депутати просять забезпечити роботи з будівництва каналізаційних очисних споруд, ремонт існуючих водогонів питної води у населених пунктах області, проведення наукових досліджень з питань водозабезпечення Тернопільщини та напрацювання шляхів вирішення проблем водопостачання, збільшити площі лісових масивів.