У Тернополі з салону автомобіля викрали коштів на 9 тисяч гривень

Інцидент стався учора в центрі Тернополя поблизу одного з супермаркетів.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в центрі Тернополя поблизу одного з супермаркетів. З припаркованого автомобіля злодії вкрали 8 тис. грн, 20 доларів та 20 євро. За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження.

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