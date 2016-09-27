У Тернополі з салону автомобіля викрали коштів на 9 тисяч гривень
13:36, 27 вересня 2016Тернопіль
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Інцидент стався учора в центрі Тернополя поблизу одного з супермаркетів.
Машина була припаркована біля супермаркету в центрі міста / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в центрі Тернополя поблизу одного з супермаркетів.
З припаркованого автомобіля злодії вкрали 8 тис. грн, 20 доларів та 20 євро.
За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження.
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