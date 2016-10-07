На Тернопільщині планують створити ліжкомісця для безнадійно хворих у кожному районі

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час засідання круглого столу «Розвиток паліативної та хоспісної допомоги в Тернопільській області» заявив начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Володимир Богайчук. Окрім цього, ще п’ять ліжкомісць відкриють в Тернопільському будинку дитини.

Богайчук відзначив, що перший на теренах області хоспіс на 30 стаціонарних ліжок вдалося відкрити цього року завдяки сприянню облдержадміністрації та обласної ради. Функціонує даний заклад у селі Плотича Тернопільського району за кошти обласного бюджету.

«Станом на сьогоднішній день тут вже перебувають 15 важко хворих, які потребують цілодобової допомоги. Вони отримують повний комплекс заходів із всебічної підтримки. Один з девізів нашої роботи: «Ми не можемо додати днів до вашого життя, зате можемо додати життя у ваші дні», — зазначив головний лікар комунальної установи облради «Обласна лікарня «Хоспіс» Андрій Паламарчук.

За його словами, фахівці, які працюють в даному закладі, пройшли належне навчання в Івано-Франківську. Також планується залучити до цієї роботи психологів та представників духовенства.

Значну підтримку у сфері паліативної медицини надають волонтери, багато долучається й Тернопільський державний медуніверситет.

«Укладений договір про співпрацю із закладом «Хоспіс» щодо навчання та практичних занять. Буде створена школи волонтерства, з подальшою можливістю проходження практики на базі стаціонарного хоспісу. А також впровадимо навчальні програми із паліативної та хоспісної допомоги для лікарів сімейної практики, медсестер», – розповіла директор навчально-наукового інституту медсестринства Тернопільського медуніверситету Світлана Ястремська.