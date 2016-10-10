Школярі Тернопільщини зустрінуться з місцевими спортсменами-олімпійцями

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з такою ініціативою виступив голова ОДА Степан Барна під час зустрічі з учасниками Олімпійських та Параолімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро від Тернопільщини, фіналісткою ХХХІ літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро фехтувальницею Оленою Кривицькою, членом збірної команда України, яка виборола перше місце ХV- х літніх Паралімпійських іграх, футболістом Іваном Шкварлом та член національної збірної команди України на олімпійських іграх віндсерфінгістом Олександром Тугарєвим.

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«Ми тішимося кожною вашою перемогою. Ваші здобутки – це досягнення всієї нашої області. Тому ми б дуже хотіли, щоб про кожного з вас, про ваші перемоги знали всі наші школярі. А їм не так важливо зайняте місце, але сам факт, що ви взяли участь в олімпіаді. Це вже здобуток. Ваш приклад, воля та бажання перемагати можуть стати добрим уроком для підростаючого покоління», – сказав Барна.

Принагідно він вручив спортсменам подарунки та побажав нових здобутків.