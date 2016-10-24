У Тернополі запрацювала спортивна школа з водних видів спорту

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії Тернопільської міської ради, що відбулася 21 жовтня.

На утримання цього закладу з міського бюджету виділено понад 200 тис. грн.

Наразі у школі займається веслуванням 130 вихованців. На перспективу міська влада розглядає можливість відкриття додаткових секцій з водних видів спорту, наприклад, віндсерфінгу.