На Тернопільщині молодики обікрали кіоск, пробивши діру в стіні

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції

Тернопільської області, до правоохоронців звернулася власниця торгового закладу.

Вона повідомила, що вночі 30 жовтня невідомі винесли з крамниці продукти харчування на суму майже 4500 гривень.

Того ж дня поліція встановила особи підозрюваних. Ними виявилися троє 18-річних мешканців Чорткова.

Як з’ясували слідчі, зловмисники зламали замок, проте не змогли відчинити двері. Після цього пробили отвір у стіні з пластикової вагонки. Спочатку юнаки взяли кілька пляшок води і пішли у розважальний заклад. Близько третьої години ночі вони повернулися і зібрали у пакети напої та продукти харчування.

Про те, що кіоск ймовірно обікрали, власникам повідомили мешканці сусіднього будинку.

Підозрюваних у крадіжці затримали. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. У юнаків вилучили крадені продукти.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Фото ГУ НП у Тернопільській області