Монетизацію зекономленої людьми субсидії буде запроваджено в Україні вже цього опалювального сезону - Розенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу на Тернопільщині заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

Він пояснив, що у такий спосіб держава планує стимулювати отримувачів субсидії до більш економного використання енергоресурсів.

«Монетизація зекономленої субсидії - це варіант заохотити людей економити і за підсумками опалювального сезону отримувати фінансовий ресурс, щоб потім вкласти його в енергозбереження і наступного сезону зекономити ще більше коштів. В уряді є консенсус, що такий механізм економії субсидії має бути застосований вже цього опалювального сезону», – сказав Розенко.

Він повідомив, що зараз українські фахівці спільно з групою міжнародних експертів розробляють технологію монетизації.

«Протягом місяця ми плануємо цей процес завершити і ознайомити суспільство, як саме відбуватиметься монетизація зекономлених субсидій. Щоб було зрозуміло, як це буде відбуватися для кожного господарства, для кожної родини», – сказав Розенко.

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Він додав, що виплата зекономленої субсидії нараховуватиметься раз у рік за підсумками опалювального сезону.

«Щомісячної виплати для 9,5 млн родин, які сьогодні отримують субсидії, це забезпечити неможливо технологічно. Навіть на рівні швидкого відкриття розрахункових рахунків для усіх родин. А за підсумками опалювального сезону це буде нормально», – переконаний віце-прем’єр-міністр.

За його словами, додаткових коштів на впровадження механізму монетизації виділяти не доведеться.

«На наступний рік на субсидії закладено в бюджеті 52 млрд грн разом з субсидією на тверде паливо. Це буде економія цих кошів, саме з них і здійснюватимуть виплату зекономленого», - пояснив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в Україні у опалювальному сезоні 2016-2017 роках зросте до 8-9 мільйона з 5,5 мільйона після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів. У Міністерстві фінансів повідомили, що 2015 року 43% рахунків за комунальні послуги покривалося субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 мільярдів гривень на ці цілі, а 2016 року витрати перевищать 40 мільярдів гривень.