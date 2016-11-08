Доходи місцевих бюджетів Тернопільської області за 10 місяців склали 1,7 млрд грн – на 20% більше від запланованого

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тенопільській області, це на 289,6 млн грн (20,1%) більше від очікуваного та на 566,7 млн грн (50%) більше за відповідний період минулого року.

Зокрема, у жовтні доходи місцевих бюджетів склали 230,4 млн грн (119,9%). Порівняно з минулорічним жовтнем забезпечено приріст надходжень на 84 млн грн або на 57,4%.

Найбільшу суму надходжень забезпечено внаслідок сплати податку на доходи фізичних осіб, його протягом січня-жовтня надійшло 986,9 млн грн. Суб’єкти малого підприємництва сплатили 248,5 млн грн єдиного податку, що на 57,1 млн грн більше від очікуваного.

Надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів з початку 2016 року склали 204,3 млн грн, додатково місцеві бюджети отримали 3,1 млн грн. Прогнозний показник виконано на 101,5%.