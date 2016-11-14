Волонтерська група ГО "Схід та Захід єдині" відправила в зону АТО 28 т продукції

Як повідомив УНІАН представник групи Ігор Крочак, зокрема бійцям передали цукор, хліб, 5 т яблук, овочі, 750 кг тушкованого м’яса, 400 кг печива.

Весь вантаж спочатку доставлять до волонтерів на Луганщині, які вже згодом розвезуть подукцію на передову.

Частину вантажу волонтери з Тернопільщини самостійно доставлять до бійців-розвідників та інші підрозділи, в яких служать мешканці області.

Окрім групи ГО «Схід та Захід єдині» до збору продукції долучилися спілка ветеранів Афганістану, ГО "Закінчемо війну", Союз десантників , козацько-десантний екологічний осередок. Також за значну допомогу волонтери подякували місцевим парафіям.

фото: Володимр Мосейко