Волонтерська група ГО "Схід та Захід єдині" відправила в зону АТО 28 т продукції
11:37, 14 листопада 2016Тернопіль
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Волонтерська група ГО «Схід та Захід єдині» учора відправила в зону АТО 28 т продукції.
Як повідомив УНІАН представник групи Ігор Крочак, зокрема бійцям передали цукор, хліб, 5 т яблук, овочі, 750 кг тушкованого м’яса, 400 кг печива.
Весь вантаж спочатку доставлять до волонтерів на Луганщині, які вже згодом розвезуть подукцію на передову.
Частину вантажу волонтери з Тернопільщини самостійно доставлять до бійців-розвідників та інші підрозділи, в яких служать мешканці області.
Окрім групи ГО «Схід та Захід єдині» до збору продукції долучилися спілка ветеранів Афганістану, ГО "Закінчемо війну", Союз десантників , козацько-десантний екологічний осередок. Також за значну допомогу волонтери подякували місцевим парафіям.
фото: Володимр Мосейко
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