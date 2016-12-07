На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 46-річний чоловік
11:25, 07 грудня 2016Тернопіль
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Зі слів родичів, чоловік пішов випивати і ввечері не повернувся додому.
Фото twitter.com @anawanna1958
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, його тіло виявили учора в Борщівському районі. Загиблий не дійшов додому декілька десятків метрів.
Зі слів родичів, чоловік пішов випивати і ввечері не повернувся додому. Таке з ним вже траплялося, тому рідні не забили на сполох.
Вранці ж чоловіка виявили односельці.
Слідів насильницької смерті на тілі виявлено не було.
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