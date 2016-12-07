На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 46-річний чоловік

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, його тіло виявили учора в Борщівському районі. Загиблий не дійшов додому декілька десятків метрів.

Зі слів родичів, чоловік пішов випивати і ввечері не повернувся додому. Таке з ним вже траплялося, тому рідні не забили на сполох.

Вранці ж чоловіка виявили односельці.

Слідів насильницької смерті на тілі виявлено не було.