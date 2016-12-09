До суду скеровано провадження щодо тернопільського нотаріуса, яка підробила документи

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, розслідуванням встановлено, що троє жителів області у липні цього року вимагали та отримали від тернополянки 2,3 тис. доларів США за виготовлення документа на виїзд її дитини за кордон без дозволу батька.

Допомогу у безпосередньому виготовленні документа їм надала приватний нотаріус, яка особисто склала та роздрукувала на спеціальному бланку завідомо неправдиву заяву батьків про надання ними згоди на тимчасову поїздку за кордон їхньої малолітньої доньки.

Перед судом постане нотаріус та троє організаторів підробки.