На Тернопільщині знайшли мертвою 74-річну жінку, яку розшукували впродовж двох тижнів.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення літньої жінки повідомив її син, який хвилювався через тривалу відсутність матері.

Лановецькі поліцейські внесли інформацію про безвісти відсутню в журнал єдиного обліку.

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Тіло пенсіонерки без слідів насильницької смерті виявили учора, 11 грудня на території залізничної станції в селі Підвисоке Бережанського району. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Зі слів рідних, жінка хворіла серцево-судинними захворювання, що і могло спровокувати смерть.