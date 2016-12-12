На Тернопільщині знайшли мертвою 74-річну жінку, яку розшукували впродовж двох тижнів
11:29, 12 грудня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині знайшли мертвою 74-річну жінку, яку розшукували впродовж двох тижнів.
У поліцію про зникнення літньої жінки повідомив її син / Фото 112.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення літньої жінки повідомив її син, який хвилювався через тривалу відсутність матері.
Лановецькі поліцейські внесли інформацію про безвісти відсутню в журнал єдиного обліку.
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Тіло пенсіонерки без слідів насильницької смерті виявили учора, 11 грудня на території залізничної станції в селі Підвисоке Бережанського району. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Зі слів рідних, жінка хворіла серцево-судинними захворювання, що і могло спровокувати смерть.
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