На Вінниччині працівниця магазину народила в туалеті дитину й викинула її в смітник

Як повідомили УНІАН у відділ комунікації поліції Вінницької області, подія сталася 6 грудня.

За попередніми висновками медиків, дівчинка на момент народження була живою.

Викликані на місце події поліцейські побачили у металевому відрі для сміття тіло новонародженої дитини, загорнуте у поліетиленовий пакет.

Як з’ясувалось, немовля народила 34-річна працівниця цього ж магазину, яка приховувала свою вагітність від чоловіка, рідних та колег й пояснювала огрядність проблеми зі здоров’ям.

В той день вона прийшла на роботу, зачинилась в туалеті магазину та довго не виходила. Зрозумівши, що їй погано, колеги викликали швидку та з’ясували, що вона щойно народила немовля. Жінка заміжня та вже має двох дітей.

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Попереднім експертним дослідженням встановлено, що дитина народилась живою та загинула від асфіксії (удушення).

За фактом умисного вбивства матір'ю новонародженої дитини відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 117 КК України. Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Поліцейські встановлюють причини, які штовхнули породіллю на вбивство.

Жінка госпіталізована до пологового відділення Хмільницької лікарні. Вона поки що відмовляється давати свідчення. В ході слідства жінці буде призначена судово-психіатрична експертиза.