У Тернополі в затриманого за порушення ПДР водія поліцейські виявили пістолет, наркотики та бурштин

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, автомобіль Mitsubishi Lancer, водій якого порушив ПДР, патрульні помітили учора на пр. Злуки.

При спілкуванні з інспекторами водій доволі дивно поводився. Ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Полісмени провели поверхневу перевірку автомобіля. При цьому водій викинув поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичні засоби.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Разом із слідчим патрульні виявили у транспортному засобі два згортки з речовиною білого і рожевого кольору, кілограм каміння схожого на бурштин, пістолет та більше 20-ти набоїв.

Склавши адмінпротоколи на водія за порушення ПДР патрульній передали його слідчим міського відділу управління Нацполіції.