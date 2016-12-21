На Тернопільщині 8 осіб отруїлися чадним газом, з них 7 дітей

10:19, 21 грудня 2016
Тернопіль
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Ймовірна причина отруєння – несправність пічного опалення.

Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора, 20 грудня у Шумську.

О 20.40 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у приватному житловому будинку 8 мешканців отруїлися чадним газом, серед них — 7 дітей та 1 доросла особа.

Потерпілі шпиталізовані до місцевої районної клінічної лікарні.

Ймовірна причина отруєння – несправність пічного опалення.

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