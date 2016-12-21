На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 31-річний перехожий

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода зі смертельним випадком трапилася учора, 20 грудня в Борщівському районі.

Встановлено, що близько 17.30 на автодорозі Тернопіль-Жванець водій автомобіля "Volkswagen Transporter", який рухався у бік села Кривче, збив пішохода. Потерпілий - житель села Кудринці Борщівського району.

За попередньою інформацією, на момент ДТП він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Чоловік разом із жінкою йшов проїжджою частиною. Вони сперечалися і в якийсь момент він вийшов на дорогу, намагаючись зупинити автомобіль.

Водій не встиг загальмувати і збив чоловіка, потерпілий помер на місці автопригоди.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).