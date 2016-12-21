На Тернопільщині в пожежі загинули двоє чоловіків

Встановлено, що пожежа виникла виникла в приватному житловому будинку.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора в с. Стара Ягільниця Чортківського району. Встановлено, що пожежа виникла виникла в приватному житловому будинку. На місці пожежі виявлено тіла двох осіб, громадян 1960 та 1957 р. н. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено підлогу та меблі. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

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