На Тернопільщині підприємство намагалося незаконно експортувати квасолю невідомого походження на 900 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДФС у Тернопільській області, встановлено, що підприємство намагалося експортувати за кордон понад 67 т квасолі невідомого походження загальною орієнтовною вартістю 878 тис. грн.

У грудні підприємством було подано до Тернопільської митниці ДФС експортні декларації на товар «Квасоля біла, лущена, не подрібнена, не оброблена, призначена для продовольчих цілей», у яких виявилися недостовірні відомості стосовно виробника.

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Встановлено, що виробник вказану продукцію не вирощував та експортеру не поставляв.

На підставі ухвали суду на вказаний вантаж накладено арешт.

За внесення завідомо неправдивих відомостей до експортних митних декларацій щодо керівників підприємства відкрито кримінальне провадження.