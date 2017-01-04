На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано трьох осіб

16:28, 04 січня 2017
Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано трьох осіб

PMG.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася 3 січняблизько 17 год на автодорозі "Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів".

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що  автомобіль марки "Reno", рухаючись в напрямку Почаєва, допустив зіткнення з "ВАЗ-2104".

В результаті удару  водій та пасажири "Reno" отримали забійні рани, садна та інші ушкодження.

У водіїв проведено забір крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом порушенне кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 (порушення правил безпеки дорожнього руху).

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