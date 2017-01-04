На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано трьох осіб

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася 3 січняблизько 17 год на автодорозі "Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів".

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що автомобіль марки "Reno", рухаючись в напрямку Почаєва, допустив зіткнення з "ВАЗ-2104".

В результаті удару водій та пасажири "Reno" отримали забійні рани, садна та інші ушкодження.

У водіїв проведено забір крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом порушенне кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 (порушення правил безпеки дорожнього руху).