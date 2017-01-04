На Тернопільщині на конкурс подали уже понад 300 проектів, які можуть фінансуватися з ФРР

Як повідомила УНІАН директор департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації Галина Воляник, наразі фахівці ТОДА вивчають подані проекти, здійснюють об`їзд запропонованих об`єктів.

«На засіданні регіональної комісії буде проведено оцінку проектів. В цьому році наші пріоритети – енергозбереження, ремонт доріг, очисних споруд, водогонів. Крім того, особливу увагу зосереджуємо на проектах, спрямованих на економічний та регіональний розвиток», – зазначила Воляник.

Вона додала, що у 2016 році Тернопільщина отримала з ФРР 93,6 млн грн. За ці кошти реалізовано 46 проектів.

«Цього року для всіх областей буде передбачено 3,5 млрд грн для фінансування проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Скільки коштів отримає Тернопільщина буде відомо згодом", – каже Воляник.